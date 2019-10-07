Son Dakika Haberleri: Yaşlı ve hasta köpeğine "bebek" gibi bakıyor
Son Dakika Güncel Yaşlı ve hasta köpeğine 'bebek' gibi bakıyor

Yaşlı ve hasta köpeğine "bebek" gibi bakıyor

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan emekli hemşire Ehlinaz Elver, yavruyken alıp büyüttüğü "Tony"ye yaşlanınca adeta "bebek" gibi bakmaya başladı.

Yaşlı ve hasta köpeğine

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan emekli hemşire Ehlinaz Elver, yavruyken alıp büyüttüğü "Tony"ye yaşlanınca adeta "bebek" gibi bakmaya başladı.

Yaşlılıkla sağlık sorunları da artan, yürüme güçlüğü çeken köpeğinin yaralarına özenle bakım yapan 64 yaşındaki Elver, köpeğini torunundan kalan bebek arabasıyla gezdiriyor.

Ehlinaz Elver, AA muhabirine, kızının isteğiyle Tony'yi iki aylıkken aldıklarını söyledi.

Çocuklarının evlenmesiyle yıllardır köpeği Tony ile yaşadığını belirten Elver, "Tony ailemizin en küçük çocuğu gibi. İki aylıkken almıştık, 16 yıldır bizimle. Şimdi yaşlandı. Eklemlerinde ağrı var ve yürüme güçlüğü çekiyor." dedi.

Yaşına bağlı olarak köpeğinde pankreas, safra ve böbrek rahatsızlıkları ortaya çıktığını anlatan Elver, şöyle devam etti:

"Sürekli olarak veteriner hekime götürerek tedavi ettiriyorum. Her gün birlikte sahile, parka iner gezerdik. Şimdi yürüme güçlüğü çektiği için zorlanıyor ve canı yanıyor. Sürekli bağırıyor. Bu nedenle ne yapabilirim diye kızımla konuşurken torunumun bebek arabasına koyarak gezdirme fikri aklımıza geldi. Tony'yi sabah akşam bebek arabasına koyarak sahile, parka gezmeye götürüyorum. Bir bebeğe bakar gibi bakıyorum. Düzenli olarak ilaçlarını veriyorum."

Köpeği Tony'yi bebek arabasına koyarak gezdirirken kendisini görenlerin çok etkilendiğini ifade eden Elver, "Ben parkta bebek arabasında köpeğimi gezdirirken bazı anneler de çocuklarını gezdiriyor, görünce şaşırıyorlar ancak hayvan sevgisinin merhametten geldiğini görünce de etkileniyorlar." diye konuştu.

"Evden çıkarmadığımda ağlıyor"

Tony'nin hayattan kopmadığını, çevreyi, daha önce gezdikleri yerleri görmek istediğini söyleyen Elver, şunları kaydetti:

"Evden çıkarmadığım zaman çok sinirlenip sürekli bağırıyor, ağlıyor. Evde düzenli olarak ilaçlarını veriyorum. Yaralarını pansuman ediyorum. Onun hasta olması, canının yanması beni çok üzüyor. Onu mutlu görünce ben de mutlu oluyorum."

Elver, köpeği Tony'nin ilaç ve bakım masrafının aylık bin lirayı geçtiğini, ihtiyaçlarını emekli aylığıyla karşıladığını sözlerine ekledi.

Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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