Yaşlı ve hastalara polis ekiplerinden "teşekkürlü hizmet" - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı ve hastalara polis ekiplerinden 'teşekkürlü hizmet' - KIRKLARELİ - Son Dakika

Yaşlı ve hastalara polis ekiplerinden "teşekkürlü hizmet" - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Polis, jandarma ve 112 ekipleri, marketlere giderek vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren yaklaşık 300 vatandaşa hizmet sundu.

Ekipler, gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirerek vatandaşların market alışverişini yaptı.

Ekipler, özel gereksinimli oğlu ile yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Kahya'nın market alışverişini yaptı ve "devletimiz sizlerin yanında" ifadeleriyle poşetleri teslim etti.

Kahya, koronavirüs tedbirlerini önemseyerek dışarıya çıkmadığını söyledi.

Polis ekiplerinin gece gündüz demeden tüm gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Kahya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve polislere teşekkür etti.

Yaşlı ve hastalara polis ekiplerinden teşekkürlü hizmet - KIRKLARELİ

Kırklareli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:12 Kaynak: AA

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