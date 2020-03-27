Yaşlı ve hastaların ihtiyaçları vefa hattı ile gideriliyor - Son Dakika

Yaşlı ve hastaların ihtiyaçları vefa hattı ile gideriliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa sosyal destek hattı" tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Karaköprü Kaymakamlığı destek veriyor. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayacak olan 65 yaş üstü kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar için kaymakamlık tarafından "Vefa sosyal destek hattı" oluşturuldu. 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayan yaşlılar, emekli maaşları, gıda ve temizlik ürünleri gibi talep ve ihtiyaçları ekipler tarafından temin edilip, evlerinde teslim ediliyor.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkarmaları kısıtlanan yaşlılar, günlük ihtiyaçları karşılandığı için Karaköprü Kaymakamlığı çalışanlarına teşekkürlerini sundu.