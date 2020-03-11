Yaşlı ve ihtiyaçlıların tamirat işlerini meslek liseliler yapıyor - Son Dakika

Yaşlı ve ihtiyaçlıların tamirat işlerini meslek liseliler yapıyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Mahallemiz evimizdir" projesi kapsamında öğrenciler, yaşlı, kimsesiz ve engellilerin evlerindeki eşyaları tamir ediyor.

Kent merkezinde başlatılan proje kapsamında Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 14 öğrenci okulun bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki eşyaları tamir ediyor. Öğrenciler, eğitim aldıkları bölüme uygun işler yapmak üzere ilk etapta evin sorunlarını tespit ediyor. Daha sonra belirlenen sorunlar öğretmenleri eşliğinde tamir ediliyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Mahallemizde ve ilimizin her tarafında ihtiyaçlı olan kişilerin evlerine gidiyoruz. Bizim 6 bölümümüz var. Orada belirlediğimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile ihtiyaçlı aileleri tespit ediyoruz. İhtiyacı olan kişilerin elektrik, mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalarını tamir ediyoruz. Biz bu üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aileler ise bizleri gördüğü zaman mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

Okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür eden Yeşilırmak Mahallesi Muhtarı İrfan Koç ise, "Mahallemizde fakir ve fukaraların tüm işlerini öğrencilerimiz yapıyor. Şu an a bir ihtiyaçlı ailemizin evine geldik. Elektrik prizlerini yaptırdık. Dolaplarını tamir ettirdik. Burada tamir olmayanları ise okulda tamir edip evlerine getiriyoruz" diye konuştu.

İhtiyaçlı ailelere yardım ettikleri için mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Yusuf Doğan da "Burada ailelere yardım ediyoruz. Onların ihtiyaçları karşılıyoruz. Onların dualarını almaktan dolayı mutluyuz" dedi.