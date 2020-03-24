Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek - Son Dakika

Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek

14 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine günde iki kez sıcak yemek servisi yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine günde iki kez sıcak yemek servisi yapıyor.

Salgına karşı ülke genelinde alınan tedbirler çerçevesinde, yalnız yaşayan ve herhangi bir geliri bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi çalışma yaptı.

Bu kapsamda belediyenin oluşturduğu hattı arayan vatandaşlar, yemek hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, yemek hizmetinden yararlanmak isteyenlerin "215 09 09" numaralı telefon ile Hayır Çarşısı birimine bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Yemek hizmetinin daha önce de sürdürüldüğünü belirten Sekmen, "Uygulamadan istifade etmek isteyen 65 yaş üstü ve herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızın, belirttiğimiz telefon numaralarından ilgili birimle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır. Ekiplerimiz, talep sahibi yaşlı vatandaşlarımızla anında irtibata geçecektir. Hareket kısıtlılığı olan yaşlılarımızın ulaşım, sağlık ve evde bakım ihtiyaçlarını da yine imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi'nde haftanın belirli günlerinde yaşlı vatandaşlara yönelik fizik tedavi seansları düzenlediklerini vurgulayan Sekmen, "Fizyoterapistlerimizi kimi zaman ikametlerine bile gönderiyoruz. Kimsesiz yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulunduruyor, imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 Kaynak: AA

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