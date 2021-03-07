Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun - Son Dakika

Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun

07.03.2021 16:18
Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Korona virüsü sürecinde hastanelere gidemedikleri için tedavileri aksayan yaşlı ve kronik hastaların sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor.

SAMSUN (İHA) – Korona virüsü sürecinde hastanelere gidemedikleri için tedavileri aksayan yaşlı ve kronik hastaların sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor. Salgının en yaygın görüldüğü şehirlerden Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, hastaların tedavilerinin aksamaması için sağlık hizmetlerini evlerine getiriyor.

Korona virüsünün en çok görüldüğü illerden Samsun'da vaka sayılarına paralel olarak tedbirler de artırılıyor. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların tedavilerini evlerinde takip ettiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltiyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki hekim ve hemşireler, düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Ziyaretlerde hastalar muayene edilerek, tedavi süreçleri takip ediliyor. Antibiyotik harici reçeteli enjeksiyon, serum, sonda değişimi gibi girişimsel işlemlerin yanında kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapan hekimler, ilaçların doğru ve zamanında kullanılıp kullanılmadığını kontrol ediyor. Ayrıca hastalıklarına uygun şekilde nasıl beslenecekleri konusunda da bilgi veriliyor.

Hastalık riski azalıyor

Yaşlı ve kronik hastaları hastane psikolojisinden ve salgın tehlikesinden uzaklaştıran evde sağlık hizmetiyle ilgili bilgi veren Yaşlı Bakım Hizmetleri Sorumlusu Dr. Mahmut Sami Şen, yaş, sosyal ve ekonomik statü gibi kriterler gözetmeden hareket kısıtlılığı bulunan her hastaya ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Hastanelerdeki potansiyel enfeksiyon riskini minimuma indiren bu hizmetten 12 ayda 1514 yaşlının yararlandığını açıklayan Dr. Şen, "Başvuruları inceliyoruz. Ardından yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Durumlarına göre basit tıbbi girişimler, muayeneler, tansiyon, şeker, nabız, kan oksijen ölçümleri gibi hizmetler sunuyoruz. Fizyoterapiye ihtiyacı olan hastalarımıza fizyoterapistlerimizi yönlendirerek, basit fizik hareketleri yaptırıyoruz. Bunun yanında hemşirelik, tıbbi danışmanlık, moral motivasyon ve diyetisyen hizmetleri de sunuyoruz. Sağlık anlamında elimizden geldiğince tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

İlaçlar düzenleniyor

Özellikle yaşlı hastalarda ilaç kullanımı ve takibine büyük önem verdiklerini ifade eden Dr. Mahmut Sami Şen, "Alzemier, diyabet, hipertansiyon, kronik kalp rahatsızlığı tanısı olan birçok hasta var. Bu hastalar bazen onlarca farklı ilaç içmek, farklı insülinler uygulamak zorunda kalıyorlar. Zaman içinde dozlarını ve kullanım şekillerini bazen unutabiliyor ve karıştırabiliyorlar. İnsülin ve şeker haplarını yanlış kullanımlarını düzeltiyor, insülin doz ayarlaması yapıyor, tansiyon ilaçlarının saatlerini düzenleyebiliyoruz. Hastalar, yanlış kullanılan bir ilacın doğru kullanımını öğrendiğinde de bize teşekkür ediyor. Komşularına 'Evime doktor, hemşireler geldi, benimle ilgilendiler' diye etraflarına anlatıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Çok memnunum"

71 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Neriman Korkmaz, "Komşum, Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden bahsetti. Telefon ettim. Ziyaretime gelip, muayene ettiler. Şekerimi, tansiyonumu ölçtüler. İlaçlarımı kontrol edip, yanlış bildiklerimi öğrettiler. Boynumdan rahatsızdım iki fıtığım vardı, fizik tedavi için de gelip fizik hareketleri yaptırdılar. Evde yaşlı bakım hizmetinden memnunum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Astım hastası olan 73 yaşındaki emekli öğretmen Lütfiye Genç ise, "Eve gelip tansiyonumuzu, şekerimi ölçüyorlar, ne gerekiyorsa yapıyorlar, bazen de tatlı dilleri bana yetiyor. Herhangi bir sorunum olsa söylüyorum, cevap veriyorlar, yeri gelince telefonla arıyorum. Sağlanan sağlık hizmetinden memnunum. Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun
Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun
Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun
Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı ve kronik hastalar 'Evde Sağlık'tan memnun - Son Dakika


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