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Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara "Hijyen Seti" dağıtıldı
7 saat önce
Senirkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılıyor.
Senirkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Isparta'nın Senirkent ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 65 yaş ve üzeri tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara kişisel hijyen malzemelerinden oluşan "Hijyen Seti" dağıtımı yapılıyor. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:55 Kaynak: İHA
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