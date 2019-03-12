Yaşlı ve Yalnız İsveçlilere Robot Kedi-Köpek Dağıtıldı

DÜNYADA refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan İsveç'te yalnız yaşayan ya da huzurevlerinde kalan yaşlılar için ilginç bir uygulama hayata geçirildi.

DÜNYADA refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan İsveç'te yalnız yaşayan ya da huzurevlerinde kalan yaşlılar için ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Gotland bölgesinde yalnızlıktan bunalıma giren 60 yaşlıya robot kedi ve köpek verildi. Robot köpek verilen 84 yaşındaki Gun Björkqvist, "Roff isimli robot köpeğime kavuştuktan sonra uykularım düzene girdi, yaşama sevincime yeniden kavuştum ve sabah neşeyle uyanabiliyorum" dedi.



YALNIZLIĞA ÇARE OLDULAR



Gotland yaşlı bakımevi asistanı Gunilla Karlsson ise "Gerçek ve evcil hayvanların yaşlılar için bakımı zor olduğundan robot kedi ve köpekleri yaşlılara dağıtarak bir nebze olsun yalnızlıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler aldık." diye konuştu. İstatistik Dairesi (Centralbyran) verilerine göre, İsveçlilerin yüzde 66'sı yalnız ölüyor. Ülkede, evlerinde tek başına ölen yaşlıların oranı yüzde 13, hastanede yalnız ölenlerin oranı yüzde 23, huzurevinde yalnız ölenlerin oranı ise yüzde 30.

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