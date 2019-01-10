Son Dakika Haberleri: Yaşlı Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti

Yaşlı Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti

36 dakika önce

Ordu'da, yaşlı yatalak hasta evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yaşlı Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ordu'da, yaşlı yatalak hasta evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde, 76 yaşındaki İbrahim Durmaz'a ait tek katlı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, yatalak hasta olduğu öğrenilen Durmaz'ın vücudunda yanıklar oluştuğunu tespit etti.

İlk müdahalesi 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan İbrahim Durmaz, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Altınordu, İbrahim Durmaz, Ordu, Güncel
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