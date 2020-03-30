Yaşlılar 'Alo' diyor, Vefa Sosyal Destek Grubu Yardıma Koşuyor - Son Dakika

Kızılcahamam'da Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuluyor.



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Kızılcahamam'da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor.



Vatandaşların 112, 155,156 ve 0312 736 10 30 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, polis, jandarma, zabıta ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle sahiplerine ulaştırılıyor.



Genelgenin yayımlandığı günden itibaren 7 gün içerisinde Kızılcahamam'da 90 kişiye ulaşan ve çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.



"Bu salgını hep birlikte yeneceğiz"



Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgını yenmek için herkese görev düştüğünü ve bu anlamda görevlilerin her talebi yerine getirmek için titizlikle çalıştığını söyledi.



Vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:



"Yaşlılarımız evlerinden çıkmasın diye bizler dışarıda onlar için varız. Evde kaldıkları süreçte her türlü ihtiyaçlarına koşuyoruz ve koşmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız çekinmeden 112, 155,156 ve 0312 736 10 30 numaralı telefonları arasın. Günün hangi saati olursa olsun fark etmez. Bizler buradayız ve onlar evde kalsın, hayat bulsun, sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şehrin dört bir yanından gelen telefonlara bakan yetkili arkadaşlarımız ilgili birimleri harekete geçiriyor ve ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştırılıyor. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz."

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmaması için belediye olarak sürekli uyarılar yaptıklarını ve halkın uyarılara riayet etmeleri gerektiğini anlattı.



İkametlerinden ayrılması kısıtlanan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kim olursa olsun belediyeye ulaşmaları halinde ihtiyaçlarının hemen karşılanacağını vurgulayan Acar, "Bir ekmek dahi olsa bizi arasınlar, kapılarına kadar götürürüz. Bizlerin tek isteği var; insanlarımız evlerinde kalsın. Özellikle yaşlılarımız, uyarıları dikkate alıp yetkililerin yaptıkları açıklamaları dinlesin. İlçemizin her köşesinde ekiplerimiz dezenfeksiyon işlemlerini yaptı ve yapmaya devam ediyor. Belediye olarak salgının yok edilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz ve bu süreci birlikte atlatmayı başaracağız." dedi.