Yaşlılar "Alo" diyor, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediyeler yardıma koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlılar 'Alo' diyor, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediyeler yardıma koşuyor - Son Dakika

Yaşlılar "Alo" diyor, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediyeler yardıma koşuyor

6 saat önce

Erzurum'daki kurum ve kuruluşlar, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Yaşlılar

Erzurum'daki kurum ve kuruluşlar, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Erzurum'da da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, polis, asker ve zabıta ekipleriyle sahiplerine ulaştırılıyor.

Genelgenin yayımlandığı günden itibaren Erzurum'da 1328 kişiye ulaşan ve çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.

"Bu salgını hep birlikte yeneceğiz"

Vali Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgını yenmek için herkese görev düştüğünü ve bu anlamda görevlilerin her talebi yerine getirmek için titizlikle çalıştığını söyledi.

Vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Yaşlılarımız evlerinden çıkmasın diye bizler dışarıda onlar için varız. Evde kaldıkları süreçte her türlü ihtiyaçlarına koşuyoruz ve koşmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız çekinmeden 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arasın. Günün hangi saati olursa olsun fark etmez. Bizler buradayız ve onlar evde kalsın, hayat bulsun, sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şehrin dört bir yanından gelen telefonlara bakan yetkili arkadaşlarımız ilgili birimleri harekete geçiriyor ve ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştırılıyor. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz."

"Bir ekmek ihtiyacınız bile olsa çekinmeden arayın"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmaması için belediye olarak sürekli uyarılar yaptıklarını ve halkın uyarılara riayet etmeleri gerektiğini anlattı.

İkametlerinden ayrılması kısıtlanan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kim olursa olsun belediyeye ulaşmaları halinde ihtiyaçlarının hemen karşılanacağını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Bir ekmek dahi olsa bizi arasınlar, kapılarına kadar götürürüz. Bizlerin tek isteği var, insanlarımız evlerinde kalsın. Özellikle yaşlılarımız, uyarıları dikkate alıp yetkililerin yaptıkları açıklamaları dinlesin. Şehrin her köşesinde ekiplerimiz dezenfeksiyon işlemlerini yaptı ve yapmaya devam ediyor. Belediye olarak salgının yok edilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. 65 yaş üzeri, ihtiyaç sahibi 35 kişiye iki öğün sıcak yemek götürüyoruz."

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da "evde kal" çağrısına herkesin kulak vermesi gerektiğini belirterek, "Gecenin 02.00'si bile olsa çekinmeden arayın. Ne ihtiyacınız varsa ekiplerimiz getirip kapınıza bırakır. Yeter ki 65 yaş üzeri vatandaşlarımız kendilerine bu süreçte dikkat etsin, çünkü yaşlılara ihtiyacımız var. Biz onların ne ihtiyacı varsa karşılarız." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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