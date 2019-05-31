Son Dakika Haberleri: Yaşlılar bayram için güzelleşti
Son Dakika Yaşam Haber

Yaşlılar bayram için güzelleşti

1 saat önce

Çiğli Belediyesinin sosyal projelerinden biri olan yaşlılara evde bakım hizmeti kapsamında Çiğli'de huzurevlerinde kalan yaşlı kadınlara Ramazan Bayramı öncesi kuaför hizmeti verildi.

Yaşlılar bayram için güzelleşti, System.String[]
Çiğli Belediyesinin sosyal projelerinden biri olan yaşlılara evde bakım hizmeti kapsamında Çiğli'de huzurevlerinde kalan yaşlı kadınlara Ramazan Bayramı öncesi kuaför hizmeti verildi.

Başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler için uyguladığı önemli sosyal projelerle örnek belediyecilik sergileyen Çiğli Belediyesi tarafından, yaşlılara evde bakım hizmeti kapsamında bu kez huzurevlerinde yaşayan kadınlar için kuaför hizmeti verildi. Çiğli'de bulunan huzurevlerinde yaşayan kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi belediyenin görevlendirdiği kuaför ile güzelleştiler. Bakım hizmeti kapsamında yaşlıların manikür, pedikür, saç ve tırnak kesimi gibi bazı temel ihtiyaçları giderildi. Yaşlı kadınlar, bayram öncesi kendilerinin hatırlanmasından dolayı mutluluklarını dile getirip, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkürlerini ilettiler.

"Yaşlılarımızı unutmuyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergilemek istediklerini belirterek, "İlk etapta yapabileceğimiz acil işlerden başladık. Huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımızı bayramda unutmadık. Bayramlarda hatırlamak ve hatırlanmak çok önemlidir. Bizler de küçük de olsa katkı sunmak istedik. Bazı temel ihtiyaçlarının giderilmesini sağladık. Başta yaşlılar olmak üzere kadın, çocuk ve engellilerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:51 Kaynak: İHA
Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye Fuhuş baskınında yakalandılar! Kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlılar bayram için güzelleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]