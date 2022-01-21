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Yaşlılar dijital okur yazar oluyor - Son Dakika

Yaşlılar dijital okur yazar oluyor

21.01.2022 12:58

Yaşlılar dijital okur yazar oluyor Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, cep telefonlarının, tablet bilgisayarların ve internetin hizmetlere ulaşmada temel unsur haline gelmesiyle yaşlılar için ortaya çıkan eşitsizlikleri kaldırmayı hedefleyen eğitim programına başladı.

Yaşlılar dijital okur yazar oluyor

ANTALYA - Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, cep telefonlarının, tablet bilgisayarların ve internetin hizmetlere ulaşmada temel unsur haline gelmesiyle yaşlılar için ortaya çıkan eşitsizlikleri kaldırmayı hedefleyen eğitim programına başladı. 'Ben doğru kullanıyorum' programıyla 65 yaş ve üzeri kadınlar, torunlarıyla görüntülü görüşme yapmayı, internet üzerinden fatura ödemeyi öğreniyor.

Dünyanın 2 yıldır mücadele ettiği pandemi ve hızla gelişen dijital teknolojiler, öğrenme şekillerinden çalışma konuşlarına hayata dair geleneksel yapıları ve yöntemleri değiştirdi. Artık bayramlar görüntülü telefon görüşmesiyle kutlanıyor, öğrenciler bilgisayardan derse katılıyor, market alışverişi evden çıkmadan yapılıyor. Ancak özellikle 65 yaş ve üstü kişiler, bu dijital çağın avantajlarından faydalanamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı yüzde 79. Bu oran yaşlılarda ise 27.1. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi de buradan hareketle yaşlıların dijital becerilerini geliştirmek ve dijital hizmetlere erişmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için 'Ben doğru kullanıyorum' isimli eğitim programını başlattı. 65 yaş ve üzeri kadınlara yönelik eğitim programı, Antalya cityLAB koordinasyonunda SENEX Yaşlanma Çalışmaları Derneği'yle birlikte yürütülüyor.

"Altı haftalık eğitim"

İlk grup eğitimleri Muratpaşa Belediyesi Çiftekuyalar Yaşlı ve Komşu Evi'nde veriliyor. Program koordinatörü ve eğitmen Gül Şahin Kaya, programın 5 modülden oluştuğunu ve 6 hafta devam edeceğini kaydetti. Yaşlıların dijital yetkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kaya, "Bu eğitimler sonucunda yaşlı kadınların dijitalde verilen hizmetlere kendilerinin ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Aslında onlarını nasıl öğrenebileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Programın tamamlanmasıyla e-devlet uygulamalarına girebilecekler, HES kodları alabilecekler, dijital bankacılığı kullanabilecek duruma gelecekler" diye konuştu.

"Fotoğraf gönderebiliyorum"

73 yaşında yeniden öğrenci olan Suna Güler, 'Ben doğru kullanıyorum' programına katılmadan önce sadece telefonunu açmayı, kapamayı bildiğini söyledi. Güler, "Şimdi, Allaha şükür her şeyi öğrettiler. Resim çekmeyi, her şeyi öğrendim daha da öğreneceğiz" dedi. 72 yaşındaki Suzan Hızır ise "Fotoğraf çekmesini, kamerayı değiştirmeyi, ayarları bilemiyordum. Şimdi, fotoğraf çekmeyi, atmayı öğrendim. Oğlum, ziyaretinde geldiğinde E-Devlet'ten işlerimi yapıyor. Elektrik ve su faturaların ödemek için bankaya gidiyorum ya da çocuklarıma yaptırıyordum. Ama kendim bilsem çözerim. B: u eğitimle onu da öğreneceğim" şeklinde konuştu.

Yaşlılar dijital okur yazar oluyor
Yaşlılar dijital okur yazar oluyor
Yaşlılar dijital okur yazar oluyor

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Muratpaşa, Antalya, Market, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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