Yaşlılar dışarı çıkmadı, parklar boş kaldı - Son Dakika

Yaşlılar dışarı çıkmadı, parklar boş kaldı
Yaşlılar dışarı çıkmadı, parklar boş kaldı Van'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların Ramazan Bayramı nedeniyle 6 saate çıkarılan sokağa çıkma izninin değerlendirilmemesi nedeniyle şehir merkezindeki parklar boş kaldı.
Yaşlılar dışarı çıkmadı, parklar boş kaldı
VAN - Van'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların Ramazan Bayramı nedeniyle 6 saate çıkarılan sokağa çıkma izninin değerlendirilmemesi nedeniyle şehir merkezindeki parklar boş kaldı.
Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün sokağa çıkabilecekti ancak havanın belli aralıklarla yağmurlu olması ve zaman zaman fırtınanın hakim olması nedeniyle Van'da yaşlı vatandaşlar dışarı çıkamadı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve hava muhalefetinden dolayı yaşlıların dışarı çıkmadığı tahmin edilirken, geçtiğimiz Pazar günlerinde yoğun olarak akın edilen parklar ise boş kaldı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma izni saat 20.00'ye kadar sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 08:30 Kaynak: İHA
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