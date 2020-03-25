Yaşlılar "evde kalıp" anılarını anlatıyor - Son Dakika
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Yaşlılar "evde kalıp" anılarını anlatıyor

15 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların hem iyi vakit geçirmesi hem de anılarını gençlere aktarması için video paylaşım projesi başlattı.

Yaşlılar

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların hem iyi vakit geçirmesi hem de anılarını gençlere aktarması için video paylaşım projesi başlattı.

Yaşlıların hatıra ve tecrübelerinin topluma aktarılması amacıyla başlatılan proje, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından "Sen #Evdekal Bize Eski Konya'yı Anlat" sloganıyla duyuruldu.

Proje kapsamında yaşlılardan evin gençleriyle eski yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini, güzel anılarını paylaşması, gençlerin de bu sırada video çekmesi istendi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu zor zamanlarda özellikle büyüklerimizin değerinin daha da anlaşılmasını, onlara gösterilen saygının hissettirilmesini ve dışarı çıkmadan bütün ev halkının evlerde birlikte huzurla yaşamasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışmada, büyüklerin evde anlattığı eski Konya'ya dair anılar ev halkı tarafından kayıt altına alınarak 0534 626 84 12 numaralı WhatsApp hattından Büyükşehir Belediyesine ulaştırılıyor. Video gönderenlere sürpriz hediyelerin de olduğu proje kapsamında gelen videolar, yine Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak."

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:26 Kaynak: AA

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