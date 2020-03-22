Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı - Son Dakika

Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen Tokat'ta yaşlıların pazar alışverişine çıktığı görüldü.

Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen Tokat'ta yaşlıların pazar alışverişine çıktığı görüldü.


Tokat Belediyesi Zabıt Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa korona virüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Pazar yerini tek tek gezerek esnafı ve vatandaşları uyaran ekipler, ayrıca yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Birçok kişinin 65 yaş üstü olduğunu tespit eden ekipler yaşlıları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Vatandaşlardan bazıları kimliğini göstermek istemeyerek yaşını hatırlamadığını söyledi. Bazı yaşlılar da evde tek başlarına olduklarını, canlarının sıkıldığı bahanesinde bulundu.


Tokat Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akif Erten, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları ile esnaf ve vatandaşlara pazar yerinde maske ve eldiven dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, "Genel anlamda kurallara uyulduğunu görüyoruz. Bu noktada duyarlılıklarından dolayı esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ise duyarlılık noktasında farklı duruşları olanlar da var. Ama genel anlamda devletimizin aldığı kararlara riayet ediliyor" dedi. - TOKAT

İçişleri Bakanlığı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:42 Kaynak: İHA

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