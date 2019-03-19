Yaşlılar Gençlere Taş Çıkarttılar

Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar -Sporda yarıştılar, şarkılar söylediler gönüllerince eğlendilerDÜZCE - Yaşlılara Saygı Haftasında Düzce'de huzur evinde kalan büyükler şarkılar söylediler, spor salonunda yarışmalara katıldılar gönüllerince eğlendiler.

Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar

-Sporda yarıştılar, şarkılar söylediler gönüllerince eğlendiler



DÜZCE - Yaşlılara Saygı Haftasında Düzce'de huzur evinde kalan büyükler şarkılar söylediler, spor salonunda yarışmalara katıldılar gönüllerince eğlendiler. Yarışmalarda derece girenlere ise madalya ile kupa verildi.

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında "Aktif Yaşlanıyoruz" sloganıyla çeşitli etkinliler düzenledi. Düzce'de ki huzur evlerinde kalan ve yaşları 65 ile 90 arasında değişen yaşılar ilk olarak kurdukları koroda şarkılar söylediler. Şarkılara salonda bulunan büyüklerde eşlik etti. Ardından Kafkas kökenli yaşlılar kendilerine özgü müzik aletleri ile tahtalara vurarak Kafkas Müziklerini dinlettiler. O sırada Kafkas yöresel halk oyunlarını oynadılar.

Sabah yapılan programın ardından öğleden sonra ise yaşlılar spor salonda çeşitli yarışmalarda yarışa girdiler. Düzce, Bartın ve Sakarya'dan gelen huzurevi sakinleri bocce, parkur ve dart gibi spor etkinliklerinde hünerlerini sergilediler yarıştılar.

Aile ve Sosyal Politikalar Düzce Müdürü Zeki Yıldırım, Yaşlılara Saygı Haftasını dolu dolu geçirdiklerini belirterek "Sadece bugün değil hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Yaşlılarımızla birlikte hem koro hem solo konserlerle başladık. Ardından şiir ve halk oyunları etkinlikleriyle devam etti. Ayrıca hem Sakarya hem de Bartın'dan gelen yaşlılarımız aktif olarak bu oyunlara dahil oldular. Oyunlar içinde bocce var. Ayrıca Düzce'nin çok iyi bir bocce ekibi var. Bu konuda iddialıyız. Yaşlılarımızın spora aktif katılacağı parkurlarımız var. Yaşlılarımızın spora teşvik edilmesi için çalışmalarımız var. Sadece huzur evinde değil, huzur evi dışında kahvehanelerde ki yaşlılarımızı, camilerde ki yaşlılarımızı bu etkinliklerin içine çekerek yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Program yarışmalarda dereceye giren yaşlı sporculara ödül takdimi ile son bulundu.

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