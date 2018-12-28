Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Gönüllerince Eğlendi

Yaşlılar Gönüllerince Eğlendi

1 saat önce

Türk Kızılayı Akçakoca Yaşlılar Konukevi sakinleri yılbaşı programı düzenledi.

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Türk Kızılayı Akçakoca Yaşlılar Konukevi sakinleri yılbaşı programı düzenledi.

Etkinlikte, 48 konukevi sakini ve konukevine gelen üniversite öğrencileri, hep birlikte şarkı söyleyerek horon tepti.

Konukevi Müdürü Mustafa Çakır, tüm konukların yeni yıllarını kutladığını ve kendilerini yalnız bırakmayan üniversite öğrencilerine teşekkür ettiğini belirtti.

Konuşmanın ardından yaş pasta kesilerek konuklara ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:52 Kaynak: AA

Akçakoca, Türk Kızılayı, Güncel
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