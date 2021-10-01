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Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi - Son Dakika

Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi

01.10.2021 21:06
Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi, System.String[]

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar gönüllerince eğlendi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar gönüllerince eğlendi.

Kastamonu'da bulunan bazı ihtiyaç sahibi ile şehit annesi kadınlar, Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı piknik alanında bir araya geldi.

Birlikte yemek yenilmesinin ardından Kızılay gönüllüleri ile kadınlar, ATV aracıyla gezinti yaptı. Sırayla boks makinesine yumruk atan kadınlar, ardından lunaparktaki araçlara binip piknik yerindeki tavşanları sevdi.

Kır gezintisinin ardından program sona erdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuba Güzel, AA muhabirine, "İyilik sizsiz olmaz" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Dünya Yaşlılar Günü'nü daha anlamlı kılmak ve yaşlılarla güzel vakit geçirmek için bir araya geldiklerini anlatan Güzel, "Eğlenceli vakit geçirdik. Biz mutlu olduk, onlar da mutlu oldu. Kızılay ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya devam ediyor." dedi.

Etkinliğe katılan şehit Uğur Yıldız'ın annesi Fahriye Yıldız da çok güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Kastamonu, Kızılay, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi - Son Dakika


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