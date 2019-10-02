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Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi

1 saat önce

Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi Onlarca huzurevi sakinine akvaryum gezisiANKARA - Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da bulunan 10 huzurevinden 100'e yakın yaşlı Nata Vega Outlet'te bulunan akvaryum gezdi.

Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi

Onlarca huzurevi sakinine akvaryum gezisi

ANKARA - Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da bulunan 10 huzurevinden 100'e yakın yaşlı Nata Vega Outlet'te bulunan akvaryum gezdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Nata Vega Outlet'te gerçekleşen organizasyonda Ankara'nın çeşitli ilçelerinde bulunan huzurevlerinden gelen 100'e yakın yaşlı yemek yedikten sonra akvaryumu gezerek eğlendi. Akvaryumda ki canlıları hayranlıkla izleyen huzurevi sakinleri bolca hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi

Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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