Yaşlılar Gününde şehit aileleri onuruna program

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Kızılay Topluluğu işbirliğiyle Dünya Yaşlılar Günü kapsamında şehit aileleri onuruna düzenlenen program düzenlendi.



Şehit aileleri onuruna düzenlenen programa Vali Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayp Özdemir, AFSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Dündar, Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanı Fatih Okyar, yönetim kurulu üyeleri, AKÜ Genç Kızılay gönüllüleri, şehit aileleri ve basın mensupları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öncelikle AKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Murat Uysal ve Türk Kızılayı Afyonkarahisar İl Başkanı Fatih Okyar düzenlenen etkinlikle ilgili olarak kısa birer konuşma yaparak katılımcılara teşekkür etti.



Daha sonra söz alan Vali Mustafa Tutulmaz toplum olarak aile birlikteliği ve yapısını korumamız gerektiğine değindiği konuşmasında, "Dünya Yaşlılar Gününde güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Aslında yaşlanabilmek çok güzel bir haslet. Esas önemli olan ise o yaşa gelirken topluma, insanlığa faydalı bir birey olarak gelebilmektir. Allah hepimize topluma, insanlığa faydalı olarak yaşlanmayı nasip etsin. Bizler her ortamda şehit yakınlarımızla bir arada olmaya gayret ediyoruz. Öncelikle bu anlamlı davranış nedeniyle gençlerimizi kutluyoruz. Gençler toplumumuzun dinamikleri. Aileler; gençler, çocuklar, dedeler, nineler ve anne babadan oluşuyor. Toplum olarak bu aile birlikteliğini ve aile yapısını korumamız gerekiyor. Eğer biz ailenin bu dinamizmini bozarsak toplumumuzun da geleceğe yönelik dinamizmini bozmuş oluruz. Bugün karşılaşılan birçok problem işte bu aile yapısından uzaklaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Anne çalışıyor, baba çalışıyor bu çalışma ortamında çocuklarla ilgilenecek kimse yok. Bu çocuklar daha sonra sevgiyi, saygıyı ve benzeri ihtiyaçları başka yerlerde aramaya başlıyor. Suç örgütleri veya bu alandan para kazanmak isteyen kişilerde bu boşluğu çok kolay dolduruyorlar. Gençlerimiz hemen uyuşturucu, sigara, alkol gibi olumsuzlukların objesi haline gelebiliyor. Bu konuda aileler çocuklarına sahip çıkmalı ve geleceğe iyi hazırlamalılar" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR