Yaşlılar güvenle dolaşsın diye cadde ve sokakları boş bıraktılar - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlar, 65 yaş ve üstüne tanınan haktan yaşlıların yararlanması için cadde ve sokakları boş bıraktı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan bir kısım tedbirler kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü yaşlılara, bugün 4 saatlik dışarı çıkma izni verildi. Kendilerini sokaklara bırakan yaşlıların salgına maruz kalmamaları için Sason'da dışarı çıkma kısıtlaması olmadığı halde vatandaşların sokakları boş bıraktığı görüldü.



Cadde ve sokakların boş olması nedeniyle kendilerini güvende hissettiklerini belirten yaşlılardan Bedri Batu, ilçedeki vatandaşların duyarlı olduğunu belirterek vatandaşların gösterdikleri saygıdan dolay teşekkür etti. - BATMAN