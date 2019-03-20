Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.
Vali Kocabıyık, mesajında yaşlıların kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaparak, onların huzur içinde yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Yaşlılarımızın dün ile bugün arasında bir köprü olduğunu ifade eden Funda Kocabıyık, onların yaşam tecrübelerinin önemine dikkat çekti.
Kocabıyık, şunları kaydetti:
"Ömrünün büyük bir kısmını ailesi, toplumu, milleti ve ülkesi için çalışarak geçiren insanoğlu hayatının geri kalan kısmında yaptığı fedakarlık ve hizmetlerin karşılığında hak ettiği sevgi, saygı, sağlık ve mutlulukla dolu bir hayat geçirmeyi arzu etmektedir. Yaşlılık döneminde itibar görmek, bulunduğu ortamda sözünün dinlenmesini istemek, bilgisinden faydalanılmasını talep etmek her bireyin arzusudur.
Bu hizmetleri yaşlılarımız, ailelerinden ya da sosyal devlet anlayışıyla hareket eden devletimizden alabilmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle bütün yaşlılarımızın Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, onların her zaman başımızın tacı olduğunu özellikle belirterek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum"