Yaşlılar Haftası

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, huzurevini ziyaret etti.

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, huzurevini ziyaret etti.



Müdür Kenç, Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaretinde yaptığı açıklamada, merkezde 96 yaşlının hizmet aldığını söyledi.



Yaşlıların kaliteli yaşam sürmesi için merkezde farklı faaliyetler gerçekleştirildiğine işaret eden Kenç, şöyle konuştu:



"Devletimiz özellikle son yıllarda sosyal devlet olma özelliği ile çağ atlamıştır. Toplum bilsin ki; buralarda vefanın en güzelini yaşlılarımıza yaşatıyoruz. Çünkü onlar bir ömür bu ülkeye hizmet ettiler. Biz de onların hak ettikleri saygınlıkları yaşamaları için çabalıyoruz."

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