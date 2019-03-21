Yaşlılar Haftası
19 dakika önce
Yaşlılara Saygı haftası etkinlikleri kapsamında YADEM'de bulunan 65 yaş üstü yaşlılar ile Osman Bey İlkokulu öğrencileri aynı etkinlikte buluştu.
Yaşlılara Saygı haftası etkinlikleri kapsamında YADEM'de bulunan 65 yaş üstü yaşlılar ile Osman Bey İlkokulu öğrencileri aynı etkinlikte buluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamada, 'Kuşaklar Ayrı Hedef Aynı' sloganıyla yaşayarak öğrenme macera parkındaki etkinlikte çocukların ve yaşlıların birlikte eğlendikleri belirtildi.
Konu hakkında görüşlerine yer verilen Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası münasebetiyle YADEM yaşlılarımızı Macera Park'ta misafir ettik. Toplumumuzun yaşayan değerleri olan yaşlılarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA
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