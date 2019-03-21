Yaşlılar Haftası

Hakkari'de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla yaşlıları ziyaret ederek gül dağıttı.

Hakkari'de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla yaşlıları ziyaret ederek gül dağıttı.



Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile hastane yönetimi, kent merkezindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.



Sağlık çalışanları, sorun ve taleplerini dinlediği yaşlılara gül dağıttı, Meryem Kurt'un doğum gününü kutladı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve hastane yönetiminin Dünya Sağlık Örgütünün kriterleri baz alınarak hastalara ve yaşlılara destek oldukları bildirildi.

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