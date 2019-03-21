Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

16 dakika önce

Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

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Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Köken, Bozkurt Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Necati Çukurca'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İlçede bulunan diğer yaşlı vatandaşları da ziyaret ederek onların istek ve sıkıntılarını dinleyen Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Yaşlılara gereken hassasiyeti göstermek gerektiğini ifade eden Köken, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Çukurca, Muammer Köken, Keskin, Güncel
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