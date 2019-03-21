Yaşlılar Haftası
1 saat önce
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.
Beypazarı
Kaymakamı Can Aksoy
, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti. Türkiye
Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfının Sekli Mahallesi'nde bulunan Yaşlılar Köşkü'nü ziyaret eden Aksoy, yetkililerden köşkte kalan yaşlılar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Aksoy, daha sonra köşkteki yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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