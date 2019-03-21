Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

1 saat önce

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

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Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.


Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfının Sekli Mahallesi'nde bulunan Yaşlılar Köşkü'nü ziyaret eden Aksoy, yetkililerden köşkte kalan yaşlılar hakkında bilgi aldı.


Kaymakam Aksoy, daha sonra köşkteki yaşlılarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Türkiye, Can Aksoy, Beypazarı, Güncel
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