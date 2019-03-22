Yaşlılar Haftası

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezince Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezince Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ programda yaptığı konuşmada, yaşlılara mutlu bir yaşam sağlamak, onlara yalnızlıklarını hissettirmemeyi amaçladıklarını söyledi.



Devletin her türlü imkanı seferber ettiğini anlatan Göktuğ, "Elden geldiği kadar bu hizmetin kalitesini artırmak gayreti içerisindeyiz. Bu hizmetlere sadece devletin değil, vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekir." dedi.



Konuşmanın ardından Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Korosu tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.



Programa Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş ile huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

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