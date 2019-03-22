Yaşlılar Haftası
1 saat önce
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.
Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada, yaşlılara gösterilen ilginin önemli olduğunu söyledi.
İlçede yaşlılar için bir tesis yapılacağını ifade eden Aksoy, belediye desteğiyle kurulacak tesisin hayırlı olmasını diledi.
Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Yücel Yayın ise yaşlıların ve engellilerin güçlükle karşılaşmaması için yapılacak tesisin önemli olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi
Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı
Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!