Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

8 dakika önce

Şarkışla Devlet Hastanesi yöneticileri, çeşitli servislerde yatan yaşlı hastaları ziyaret etti.

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Şarkışla Devlet Hastanesi yöneticileri, çeşitli servislerde yatan yaşlı hastaları ziyaret etti.

Başhekim Opr. Dr. Ufuk Ürdem, hastane müdürleri Özcan Uzundal ve Emine Çetinalp ile müdür yardımcısı Esra Nergiz, servislerdeki yaşlı hastaları ziyaret ederek, karanfil verdi.

Ürdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir." dedi.

Onlara verilen değerle geleceğin yeniden kurulacağını vurgulayan Ürdem, "Bu duygularla yaşam sevinçlerimizin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Şarkışla Devlet Hastanesi, Güncel
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