Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

37 dakika önce

Kızılcahamam ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

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Kızılcahamam ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kızılcahamam Huzurevi'nde düzenlenen programda, Seymenler grubu gösteri yaptı, üç huzurevi sakininin de doğum günü kutlandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kurslara katılan huzurevi sakinlerine eğitim sertifikaları verildi.

Programa ilçe protokolü katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:54 Kaynak: AA

Kızılcahamam, Güncel
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