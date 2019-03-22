Yaşlılar Haftası
37 dakika önce
Kızılcahamam ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Kızılcahamam
ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Kızılcahamam Huzurevi'nde düzenlenen programda, Seymenler grubu gösteri yaptı, üç huzurevi sakininin de doğum günü kutlandı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Program sonunda İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kurslara katılan huzurevi sakinlerine eğitim sertifikaları verildi.
Programa ilçe protokolü katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:54 Kaynak: AA
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