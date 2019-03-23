Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

9 dakika önce

Özalp ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Özalp Devlet Hastanesi çalışanları, Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

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Özalp ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Özalp Devlet Hastanesi çalışanları, Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Yaşlıların sıkıntılarını dinleyen ekip, karanfil ve çikolata vererek Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İsmail Çağlar Altunkaynak, yaptığı açıklamada, yaşlılara yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı sağlığının korunması ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik de çalışma yürüttüklerini ifade eden Altunkaynak, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Özalp, Güncel
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