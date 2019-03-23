Yaşlılar Haftası

Özalp ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Özalp Devlet Hastanesi çalışanları, Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Özalp ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Özalp Devlet Hastanesi çalışanları, Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.



Yaşlıların sıkıntılarını dinleyen ekip, karanfil ve çikolata vererek Yaşlılar Haftası'nı kutladı.



Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İsmail Çağlar Altunkaynak, yaptığı açıklamada, yaşlılara yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Evde sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı sağlığının korunması ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik de çalışma yürüttüklerini ifade eden Altunkaynak, Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

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