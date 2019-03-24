Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

23 dakika önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Huzurevi sakinleri, çocuklar ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik duygusal ve keyifli anlara sahne oldu.

Huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklardan oluşan koro etkinlikte çeşitli şarkılar seslenirdi. Huzurevinin en yaşlı üyesi 1919 doğumlu Gülaver Metin'in ismi yaş kütüğüne yazıldı.

Program sonunda katıldıkları yarışmalarda başarılar elde eden Bocce takımına kupaları takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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