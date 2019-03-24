Yaşlılar Haftası
23 dakika önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
ve eşi Ayten Canalp Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Huzurevi sakinleri, çocuklar ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik duygusal ve keyifli anlara sahne oldu.
Huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklardan oluşan koro etkinlikte çeşitli şarkılar seslenirdi. Huzurevinin en yaşlı üyesi 1919 doğumlu Gülaver Metin'in ismi yaş kütüğüne yazıldı.
Program sonunda katıldıkları yarışmalarda başarılar elde eden Bocce takımına kupaları takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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