Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

1 saat önce

Karapınar Ülkü Ocakları Vakfı üyeleri Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret etti.

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Karapınar Ülkü Ocakları Vakfı üyeleri Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret etti.

Vakfın Asenalar Birimi Başkanı Selinay Yentürk ve arkadaşları Yaşlılar Haftası nedeniyle tedavi edilen yaşlıları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Yaşlıların, geçmişle bugün arasında köprü kuran, değerli varlıklar olduğunu belirten Yentürk, "Onlar bizim yaşayan geçmişimizdir. Gençlik geçicidir bizlerde gün gelecek yaşlanacak şu an taşıdığımız hayat enerjisini kendimizde bulamayacağız. Biz yaşlılarımıza gereken İlgiyi ve sevgiyi her zaman göstermeliyiz ki yaşlandığımızda da aynı ilgi ve sevgi bizlerde görelim.

Yaşlılar sahip oldukları bilgi birikim ve deneyimleri ile kültürel mirasımızın canlı tanıklarıdır. Onlar geçmişimizi aydınlatan ve geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklardır. Önemli olan büyüklerimizin fiziki olarak güçlerini kaybettikleri dönemde, yaşam sevinçlerinin devam edebilmesini sağlamaktır. Kendilerine moral vermek ve yanlarında olduğumuz göstermek istedik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:35 Kaynak: AA

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