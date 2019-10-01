Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.



Ziyaretleri sırasında yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Yavuz, bu ziyaretlerin, vatandaş ile devletin arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönemi olduğunu belirten Yavuz, "Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır." diye konuştu.

"Sizin rahat bir yaşam sürmeniz için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Yavuz, şunları kaydetti:

"Fırsat bulunca da soluğu sizlerin yanında alıyor, hal hatırınızı soruyor, eksik yanlış var ise düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız sizleri memnun ve mutlu etmek. Unutmayın biz sizler için varız. Sizlere olan muhabbetimiz, samimiyetimiz yalnızca özel günler için değil günün her anı, yılın her günüdür. Çünkü sizler, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizsiniz ve biz size verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız."

Ziyaretten memnun olduklarını belirten aileler de Yavuz ve beraberindekilere teşekkür etti.