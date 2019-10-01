Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Yaşlılar Haftası

1 saat önce

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Yaşlılar Haftası, System.String[]

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.


Ziyaretleri sırasında yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Yavuz, bu ziyaretlerin, vatandaş ile devletin arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönemi olduğunu belirten Yavuz, "Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır." diye konuştu.

"Sizin rahat bir yaşam sürmeniz için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Yavuz, şunları kaydetti:

"Fırsat bulunca da soluğu sizlerin yanında alıyor, hal hatırınızı soruyor, eksik yanlış var ise düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız sizleri memnun ve mutlu etmek. Unutmayın biz sizler için varız. Sizlere olan muhabbetimiz, samimiyetimiz yalnızca özel günler için değil günün her anı, yılın her günüdür. Çünkü sizler, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizsiniz ve biz size verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız."

Ziyaretten memnun olduklarını belirten aileler de Yavuz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Osmaneli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor
Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:16:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]