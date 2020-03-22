Yaşlılar Haftası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlılar Haftası - Son Dakika

Yaşlılar Haftası

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaşlılar Haftası, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, kültür ve medeniyetin en değerli taşlarıyla süslenmiş yaşlıların baş tacı olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişi geleceğe taşıyan, yarınları kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlar olarak görüldüğünü aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Unutmayalım ki bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Bizler her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu göstermeliyiz.

Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı olarak görüyoruz. Bugünün yaşlılarının ve yarının yaşlı adayı tüm vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyorum."

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
Cristiano Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı         
11:40
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik         
10:24
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:40:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlılar Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]