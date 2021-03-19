Yaşlılar Haftası - Son Dakika

Törün ise kendisini ziyaret eden Yalçın ve beraberindekilere teşekkür etti.

Yalçın, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve Nusaybin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Omran Gündüz ile birlikte Şehit Musa Törün'ün eşi Vesile Törün'ün Yeşilkent Mahallesindeki evine ziyarette bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın , Yaşlılar Haftası nedeniyle 79 yaşındaki Vesile Törün'ü ziyaret etti.

Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var