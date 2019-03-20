Yaşlılar Haftası Etkinlikleri
35 dakika önce
Adana'da, Yaşlılar Haftası dolayısıyla sergi düzenlendi.
Adana
'da, Yaşlılar Haftası dolayısıyla sergi düzenlendi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ın eşi Beyhan Demirtaş, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen seramik, yağlı boya ve el ürünleri sergisinin açılışını yaptı.
Yapılan el emeği ürünleri inceleyen Demirtaş, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Yaşlılara saygı duymanın çok önemli olduğunu ifade eden Demirtaş, onların daima hatırlanması ve sık sık ziyaret edilmesini gerektiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: AA
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