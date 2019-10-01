Yaşlılar Haftası etkinlikleri

Bafra 75. Yıl Huzurevi'nde Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, programda yaptığı konuşmada, sanayi devriminden sonra tarım toplumundan sanayi toplumuna geçildiğini, bunun aile yapısını etkilediğini söyledi.

Büyük ailelerden anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileye geçildiğini anlatan Ertürkmen, "Topraklarımızdan ayrıldık kentlere göç ettik. Evlerimiz büyüktü, küçüldü. Bu yapı ile aile yapısına bakış açımız da ister istemez değişti." dedi.

Türkiye'de özellikle 1980'lerden sonra huzurevlerinin çoğaldığını dile getiren Ertürkmen, "Şunu biliyoruz ki bizler de sizler gibi bir gün yaşlanacağız, yer değiştireceğiz. O yüzden kamu görevlileri olarak bu tür kurumları ziyaret etmemiz, yaşlı olarak gördüğümüz hanımefendi ve beyefendilerle çok sık bir arada bulunmamız gerekiyor." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı da Samsun'da ikisi özel olmak üzere 6 huzurevi bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde yaşlıların nüfusu giderek artıyor. Yaşlı bakımevlerini önemsiyoruz. Yaşlılarımızın kendi evlerinde kalma imkanları yoksa kendi ortamlarından, ailelerinden ayırmadan kontrol ve denetimimizde bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu alanda Türkiye'de çalışmalar giderek artıyor." diye konuştu.



Huzurevi sakinleri adına emekli öğretmen Mustafa Altay'ın konuşmasının ardından Kur'an okundu, İhsaniye Vakfı öğrencilerinin hazırladığı semazen gösterisi sunuldu.

Programa Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, MHP İlçe Başkanı Barboros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin ile davetliler ve huzurevi sakinleri katıldı.