Yaşlılar Haftası'na doğru - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, sahip oldukları bilgi, birikim ve deneyimleriyle kültürel mirasın canlı tanıkları olan yaşlıların, geçmişi aydınlatan ve geleceğe ışık tutan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Yaşanılan hayat her ne olursa olsun, değişmeyen tek şeyin yıllar içerisinde yaş almak ve yaşlanmak, yaşlanırken en önemli ve en değerli kavramın ise yalnız kalmamak olduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz büyüklerine duyduğu saygı, yaşlılarına karşı merhameti ve sevgisidir. Ne mutlu bizlere ki onların varlıklarından mutluluk duyan, hak ettikleri değeri, saygıyı, hürmeti gösteren bir kültürün ve geleneğin sahip olduğu bir milletin mensuplarıyız. Diğer yandan yaşlılarımıza kol kanat germek, hem aldığımız terbiyenin hem de sosyal dayanışmanın beraberinde getirdiği bir ihtiyaçtır."

Aksoy, milletimiz, tarihin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bildiğini ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başardığını vurgulayarak, "Yaşlılarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermek, insan onuruna yakışacak koşulları hazırlayıp, sunmak, yaşama sevinçlerini kaybetmeden toplumla birlikte iç içe bir hayat sürmelerini sağlamak bizler için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda da bir vefa borcudur. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize hürmet, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Varlıklarıyla bizleri daima güçlendiren tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, saygı ve sevgiyle ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.