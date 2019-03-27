Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Haftası'nda Vefalı Ziyaret

Yaşlılar Haftası'nda Vefalı Ziyaret

42 dakika önce

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası geçmiş ile gelecek arasında bağlar kuran, kültürün gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayan yaşlıların hatırlanması için özel bir hafta.

Yaşlılar Haftası'nda Vefalı Ziyaret, System.String[]

Yaşlılara Saygı Haftası'na özel Beypazarı Maden Suyu'nun sponsorluğunda Ankara Etkinlik, aproject.com.tr ve Ankaralı bloggerlar ile birlikte Bilge Hayatlar Yaşam Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte büyüklerin deneyim ve tecrübeleri dinlenerek maden suyu ve Beypazarı'na özgü lezzetler ikram edildi. Etkinlik kapsamında Bilge Hayatlar Yaşam Merkezi ekibi, böyle ziyaretlerin yaşlıları çok mutlu ettiğini ve daha sık tekrarlanması gerektiğini belirtti.

Beypazarı Doğal Maden Suyu Bölge Müdürü: "Büyüklerimizle maden suyunun faydaları üzerine sohbetler gerçekleştirdik. Maden suyunun kalsiyum ve mineral zenginliği, sindirim kolaylığı ve tansiyon üzerindeki etkileri gibi birçok konuyu ele aldık. Bizler mineral zenginliğini ön planda tutarak özellikle yaşlı ve çocuklarda maden suyu tüketiminin önemli olduğunu her zaman vurguluyoruz. Büyüklerimize bu konuda destek olmak bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:01 Kaynak: Bültenler

Ankara, Beypazarı, Maden, Güncel
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