Yaşlılar Haftası'nda Vefalı Ziyaret
42 dakika önce
18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası geçmiş ile gelecek arasında bağlar kuran, kültürün gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayan yaşlıların hatırlanması için özel bir hafta.
Yaşlılara Saygı Haftası'na özel Beypazarı Maden Suyu'nun sponsorluğunda Ankara Etkinlik, aproject.com.tr ve Ankaralı bloggerlar ile birlikte Bilge Hayatlar Yaşam Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte büyüklerin deneyim ve tecrübeleri dinlenerek maden suyu ve Beypazarı'na özgü lezzetler ikram edildi. Etkinlik kapsamında Bilge Hayatlar Yaşam Merkezi ekibi, böyle ziyaretlerin yaşlıları çok mutlu ettiğini ve daha sık tekrarlanması gerektiğini belirtti.
Beypazarı Doğal Maden Suyu Bölge Müdürü: "Büyüklerimizle maden suyunun faydaları üzerine sohbetler gerçekleştirdik. Maden suyunun kalsiyum ve mineral zenginliği, sindirim kolaylığı ve tansiyon üzerindeki etkileri gibi birçok konuyu ele aldık. Bizler mineral zenginliğini ön planda tutarak özellikle yaşlı ve çocuklarda maden suyu tüketiminin önemli olduğunu her zaman vurguluyoruz. Büyüklerimize bu konuda destek olmak bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:01 Kaynak: Bültenler
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