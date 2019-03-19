Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Hünerlerini Sergiye Döktü

Yaşlılar Hünerlerini Sergiye Döktü

38 dakika önce

Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri tarafından yapılan eserlerin sergisi açıldı.

Yaşlılar Hünerlerini Sergiye Döktü, System.String[]
Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri tarafından yapılan eserlerin sergisi açıldı.

Yaklaşık 7 yıl önce açılan atölye ile el becerilerini geliştirip, boş zamanlarını değerlendiren huzurevi sakinlerinin yaptıkları eserlerin sergisi açıldı. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlenen sergi açılışında, yaşları ortalama 60 ile 75 arasında değişen yaşlılar, ahşap boyama, takı tasarımı, filografi sanatı, örgü ve resim alanında ortaya çıkarttıkları yaklaşık 750 farklı eseri beğenilere sundu.

Serginin açılışını, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve ilgililer yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Huzurevinde kalan yaşlılarımız el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını en iyi şeklide değerlendirmeleri ve aynı zamanda becerilerinin geriye gitmemesi bakımından el sanatlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Yaşlılarımızın ne kadar hayata bağlı olduğunu ve ne kadar kabiliyetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Konuşmanın ardından protokol ve yoğun bir kalabalık, yapılan eserleri inceleyerek, bilgiler aldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Ahmet Cemal, Ordu, Yaşam
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