"Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" hazırladı - Son Dakika

"Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" hazırladı

20.04.2021 16:36

Yaşlı nüfus oranının 2023'te yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6, 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülürken yaşlılara yönelik hizmetlerin de çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gayesiyle bu proje geliştirildi.

Projenin amacı, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmaları geliştirmek ve desteklemek…

Türkiye'ye Özgü Bütünleşik Yaşlı Bakım Modeli Oluşturuluyor

Ortalama ömrün uzaması ve yaşlı sayısındaki artış nedeniyle uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle mevcut modeller çeşitlendirilecek. Bu doğrultuda yaşlıların aileleri ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilecek. "Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" yaşlılara yönelik özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin iyileştirilmesi için bir model oluşturarak merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırmak yoluyla aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor. Bu hedefe yönelik olarak evde sosyal hizmet ve gündüz yaşlı yaşam merkezlerinin niteliği, kapasitesi ve yaygınlığı da artırılacak.

Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, yaşlı bakımı hizmetleri alanında çalışan personel ve STK'lar ile yaşlılar ve aileleri yer alıyor.

Proje uygulama merkezi Ankara olup proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler gibi kriterler çerçevesinde Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Yaşlılara Yönelik 10 Adet Gündüz Bakım Merkezine Servis ve Malzeme Desteği Sağlanacak

Proje kapsamında yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezine servis aracı ve malzeme desteği sağlanması, Türkiye'ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Yaşlı Bakım Modeli geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri düzenlenmesi, ülke çalışma ziyaretleri yapılması, yaşlı bakım ekonomisi araştırması yapılması, raporlar hazırlanması ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması da öngörülüyor.

Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi 2022 Yılı Başlarında Uygulamaya Geçirilecek

AB ve ülkemiz tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin operasyonel anlaşmanın yakın zamanda imzalanarak, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2022 yılı başlarında uygulamaya geçmesi hedefleniyor.

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi' hazırladı - Son Dakika


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