Yaşlılar ile çocuklar buluştu

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi çocuklar ve yaşlıları buluşturdu.



1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında çocukları ve yaşlıların buluşmasında eğlenceli vakit geçirildi. Çocuklar ve yaşlılar sohbet ederek çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, yaşlıların toplumumuz için önemine işaret ederek, "Yaşlılar bizim için bilgi birikimi olan, toplumda bizlere yol gösteren, her zaman hürmet edilmesi gereken kişilerdir. Büyüklerimiz ile çocuklarımızın bir araya gelmesiyle genç kuşakların geçmiş ile bağ kurmasını sağladık. Çocuklara geçmişte oynanan oyunlar anlatıldı. Çocuklarımız da yaşlılarımıza satranç oyununun öğretti. Bu şekilde çocuklarımız ve yaşlılarımız arasında güzel bir iletişim sağlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir, çünkü yaşlılarımız bizim için bir değerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN