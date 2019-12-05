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Son Dakika Spor Yaşlılar, kar altında engelliler için koştu - Son Dakika Spor

Yaşlılar, kar altında engelliler için koştu

6 saat önce

Erzurum'da, engelliler için farkındalık oluşturmak isteyen yaşlılar, "Veteranlar Yol Koşusu"nda ter döktü.

Erzurum'da, engelliler için farkındalık oluşturmak isteyen yaşlılar, "Veteranlar Yol Koşusu"nda ter döktü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erzurum Valiliği işbirliğinde düzenlenen program kapsamında, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu yaklaşık 200 katılımcı, Palandöken ilçesindeki Atatürk Üniversitesi ATA Botanikpark önünde bir araya geldi.

Gerekli önlemlerin alınması ve yolun trafiğe kapanmasının ardından buradan koşuya başlayan katılımcılar, Erzurum Spor Salonu'na kadar soğuk hava ve kar yağışı altında yaklaşık 3 kilometre koştu.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, etkinliğin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, engelliler için koşu yapmanın farklı ve güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Koşunun engellilerin çektiği zorluklara dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden Taşkesenligil, "Engelli bireylerle empati yapmak ve bir an da olsa kendimizi onların yerine koymak için 3 kilometre mesafeyi koştuk. Koşuda 40 yaş üstü bireylerimiz, gençlerden daha iyi koştu. Dolasıyla gençlerimize daha çok spor yaptırmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen de engellilere dikkati çekmek amacıyla koşuya katıldıklarını anımsatarak, "Önemli olan burada bir farkındalık oluşturmaktı. Sıfırın altında hava sıcaklığı ve kar yağışı eşliğinde güzel bir koşu oldu. Üyesi olduğum Erzurum Palandöken Master Koşu Grubundan 30 kişi koşuya katıldı. Biz zaten Türkiye'nin her yerinde koşuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Etkinlikte dereceye girenlere madalya verildi.

Yaşlılar, kar altında engelliler için koştu

Palandöken, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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