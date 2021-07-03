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Yaşlılar Kulübü' Üyeleri 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde - Son Dakika

Yaşlılar Kulübü' Üyeleri 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde

03.07.2021 09:59
Yaşlılar Kulübü' Üyeleri 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde, System.String[]

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Yaşlılar Kulübü üyeleri, uzun süren sıkıcı pandemi günlerinin stresini Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde düzenlenen sosyalleşme etkinliklerine katılarak attılar.

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Yaşlılar Kulübü üyeleri, uzun süren sıkıcı pandemi günlerinin stresini Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde düzenlenen sosyalleşme etkinliklerine katılarak attılar.

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezinin (AKDEM) Sosyal Hizmet Birimi çatısı altında faaliyet gösteren Yaşlılar Kulübü, ilçede yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız ve sosyalleşemeyen bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan sağlıklı, kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşamalarına devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle salgın döneminde dışarıya çıkamamış, sosyalleşememiş, bununla birlikte kaygı düzeyleri de artış gösteren yaşlı bireyler için, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde özel bir etkinliğe imza atan AKDEM Yaşlılar Kulübü, 2 gün boyunca konuklarını ağırladı. Program kapsamında, yaşlılar ve bakım verenlerinin salgın döneminde yaşadığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, kaygı düzeylerinin düşmesi ve olumlu duygularının artması için; tanışma, ısınma oyunları, bulmaca, jenga, nefes egzersizleri, bahçede bitki çiçek dikimi ve canlı müzik eşliğinde yemek programı gibi etkinliklere katılarak sosyalleşme imkanı buldular.

Yaz sonuna kadar her 'Salı' günü devam edecek olan 'Yaşlılar Kulübü' etkinliklerine katılım için başvurular 413 11 11 no'lu telefondan yapılabiliyor.

"Dışarı çıkmak onlar için büyük ihtiyaçtı"

AKDEM Yaşlılar Kulübü'nün etkinlik programına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün uzun süren pandemi süresi boyunca evlerinden çıkamayan, AKDEM'den hizmet alan yaşlılarımızı Tıbbi Bitkiler Bahçe'mizde ağırlıyoruz. Yaşlılarımız fizyoterapist rehberliğinde çeşitli egzersizleri yapma ve canlı müzik dinletisinde yemek yeme fırsatı buldular. Kulüp üyelerimizin, bu etkinlikle birlikte yeniden sosyal hayata dönüş için sağlıklı ve keyifli bir başlangıç yaptıklarını düşünüyorum. Ben de onlarla sohbet ederek, kendilerini uzun uzun dinleme fırsatı buldum. Dışarı çıkmak onlar için büyük bir ihtiyaçtı, özellikle hareketsiz kalmaları küçük de olsa bazı problemleri beraberinde getirmiş. Bugün minik egzersiz hareketleriyle o sıkıntılardan kurtulmaları için çalıştık. Bütün hastalarımıza hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum." dedi. - İSTANBUL

Yaşlılar Kulübü' Üyeleri 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde
Yaşlılar Kulübü' Üyeleri 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde
Yaşlılar Kulübü' Üyeleri 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde

Zeytinburnu, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlılar Kulübü' Üyeleri 'Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde - Son Dakika


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