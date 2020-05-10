Yaşlılar müzik eşliğinde sahilin keyfini çıkardı - Son Dakika

Yaşlılar müzik eşliğinde sahilin keyfini çıkardı

BURSA - Gemlik Belediyesi, 4 saatlik sokağa çıkma izni olan vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Sahilde güneş ve denizin keyfini çıkaran 65 yaş üstü vatandaşlar, çalınan şarkılarla da kendinden geçti.

Yasak kapsamında kısa süreliğine izin verilen yaşlılar Gemlik'te sahillere akın etti. Güneşi ve denizin keyfini doyasıya çıkaran 65 yaş üstü vatandaşlar, Gemlik Belediyesi'nin jestiyle de mest oldu. Gemlik Belediyesi Bando ekibi, sahil boyunca unutulmaz şarkıları 50 gündür evden çıkmayan vatandaşlar için hem çaldı hem söyledi. Vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.