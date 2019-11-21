Yaşlılar örüyor Antalya'nın köy okulundaki minikler ısınıyor

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evlerinin üyesi 60 yaş üstü kadınlar, kendi elleri ile ördükleri atkı ve bereleri Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Antalya'nın köy okullarına gönderiyor.



Muratpaşa Belediyesi'nin 4 yaşlı evine devam eden 60 yaş ve üstü 4000 üye, katıldıkları rehabilitasyon ve üretim çalışmalarında ortaya çıkan el emeği göznuru ürünleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri'ndeki 'Gümüş Eller' Atölyesine devam eden kadınlar; Antalya Falez Rotary Kulübünün sosyal sorumluluk projesi olan 'Minik eller üşümesin' kampanyasına kendi elleriyle ördükleri atkı ve berelerle katıldı. Yaşlı evlerine devam eden kıdemli komşularının, gönül zenginliklerinin sadece Antalya'nın değil ülkenin en uzak illerine dahi ulaştığına dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Herkese; üretmenin, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattılar. Kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.



Gümüş Eller Atölyesine devam eden Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri'nin kıdemli sakinleri, "Ördüğümüz atkı ve bereleri her yıl ülkemizin değişik illeri ve Antalya'mızın köy okullarına gönderiyoruz. Rotary Kulübü; Van'daki bir okula devam eden çocuklar için 60 mont ve ayakkabı gönderecekti, biz de kendi ellerimizle ördüğümüz 60 atkı ve 60 bere ile bu kampanyaya destek verdik. Çocuklarımız üşümesin istedik. Bizler örgü örerken rehabilite olurken, çocuklarımızın okullarına; üşümeden gitmelerine vesile oluyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA