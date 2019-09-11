Yaşlılar otobüs saatlerinden şikayetçi

Erdek- Bandırma arasında, 65 yaş üstü vatandaşlar için yapılan ücretsiz seferlerin saatlerinin uygun olmadığı ileri sürüldü.



Erdek'ten Bandırmaya giden ücretsiz araçların sefer saatlerinden şikayet eden 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların çoğunlukla Bandırma'ya hastaneye muayene olmak için gittiklerini belirten Özbir Durul, "Yaşlılarımız çoğunlukla Bandırma'ya hastane için gitmektedirler. Yeni tarifeye göre 06.50 servisiyle gidilirse hastane daha açılmamış, 11.20'ye göre gidilirse öğle tatiline denk geldiğinden 1,5-2 saat beklemek zorunda kalmaktadırlar. Bu ulaşımın daha uygun saatlere yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Asıl yapılacak olan ise yaşlılarımızın tüm saatlerdeki otobüslere ücretsiz binmelerinin sağlanmasıdır. Bu ulaşımı belli saatlere uygulamak, bu hakkı kötü yönde kullanmak demektir. Çağdaş yaşamla, etik değerlerle tamamen ters ve onur kırıcıdır. Ayrımcılığı yetkililer ortadan kaldırılmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR