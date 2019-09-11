Son Dakika Haberleri: Yaşlılar otobüs saatlerinden şikayetçi
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Yaşlılar otobüs saatlerinden şikayetçi

22 dakika önce

Erdek-Bandırma arasında, 65 yaş üstü vatandaşlar için yapılan ücretsiz seferlerin saatlerinin uygun olmadığı ileri sürüldü.

Yaşlılar otobüs saatlerinden şikayetçi, System.String[]

Erdek- Bandırma arasında, 65 yaş üstü vatandaşlar için yapılan ücretsiz seferlerin saatlerinin uygun olmadığı ileri sürüldü.


Erdek'ten Bandırmaya giden ücretsiz araçların sefer saatlerinden şikayet eden 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların çoğunlukla Bandırma'ya hastaneye muayene olmak için gittiklerini belirten Özbir Durul, "Yaşlılarımız çoğunlukla Bandırma'ya hastane için gitmektedirler. Yeni tarifeye göre 06.50 servisiyle gidilirse hastane daha açılmamış, 11.20'ye göre gidilirse öğle tatiline denk geldiğinden 1,5-2 saat beklemek zorunda kalmaktadırlar. Bu ulaşımın daha uygun saatlere yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Asıl yapılacak olan ise yaşlılarımızın tüm saatlerdeki otobüslere ücretsiz binmelerinin sağlanmasıdır. Bu ulaşımı belli saatlere uygulamak, bu hakkı kötü yönde kullanmak demektir. Çağdaş yaşamla, etik değerlerle tamamen ters ve onur kırıcıdır. Ayrımcılığı yetkililer ortadan kaldırılmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Bandırma, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
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